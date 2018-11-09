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      Зеленський запустив флешмоб із піснею до серіалу "Слуга народу"

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      Зеленський запустив флешмоб із піснею до серіалу "Слуга народу"
      Зеленський запустив флешмоб із піснею до серіалу "Слуга народу" / Фото з вільних мереж

      Український шоумен та лідер "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський запустив у своєму Instagram флешмоб з нагоди Дня української писемності та мови. Комік запропонував користувачам публікувати свої україномовні варіанти відомої пісні з серіалу "Слуга народу".

      "У нас є така пісня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Ми пропонуємо флешмоб – надішли свій варіант перекладу цієї пісні. Я вже навіть зробив два рядки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Ось такий флешмоб. Переможця ми будемо чекати на знімальному майданчику "Слуга народу. Продовження", – розповів Зеленський у відео.

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      #ялюблюсвоюкраїну #флешмоб #challenge

      Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

      Користувачі відразу підхопили флешмоб і почали писати свої пропозиції в коментарях.

      "Я люблю нашу країну,
      навіть у війни годину.
      Мову люблю солов‘їну,
      І вивчаю без упину!"

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      "Я люблю співати в душі,
      На вечерю їсти суші
      Люблю зранку, на світанку,
      танцювати у піжамці,
      Люблю доньку, люблю сина,
      чоловіка і родину,
      люблю всю свою рідню
      й Україну дорогу!"

      Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський закликав взяти участь у флешмобі, після того, як у Верховній Раді нардеп Олег Барна нецензурно вилаяв журналіста. Так, шоумен опублікував у Facebook відео з хештегом #ідітьусраку #challenge.

      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Квартал 95 Флешмоб мовне питання
      Джерело: 24 канал
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