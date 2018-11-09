Зеленський запустив флешмоб із піснею до серіалу "Слуга народу"
Український шоумен та лідер "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський запустив у своєму Instagram флешмоб з нагоди Дня української писемності та мови. Комік запропонував користувачам публікувати свої україномовні варіанти відомої пісні з серіалу "Слуга народу".
"У нас є така пісня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Ми пропонуємо флешмоб – надішли свій варіант перекладу цієї пісні. Я вже навіть зробив два рядки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Ось такий флешмоб. Переможця ми будемо чекати на знімальному майданчику "Слуга народу. Продовження", – розповів Зеленський у відео.
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Користувачі відразу підхопили флешмоб і почали писати свої пропозиції в коментарях.
"Я люблю нашу країну,
навіть у війни годину.
Мову люблю солов‘їну,
І вивчаю без упину!"
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"Я люблю співати в душі,
На вечерю їсти суші
Люблю зранку, на світанку,
танцювати у піжамці,
Люблю доньку, люблю сина,
чоловіка і родину,
люблю всю свою рідню
й Україну дорогу!"
Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський закликав взяти участь у флешмобі, після того, як у Верховній Раді нардеп Олег Барна нецензурно вилаяв журналіста. Так, шоумен опублікував у Facebook відео з хештегом #ідітьусраку #challenge.