В Україні заборонили показувати відомий фільм із Зеленським
В Україні заборонили до показу відому кінострічку "Кохання у великому місті-2", в якій одну з головних ролей зіграв український комік та шоумен Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
Зазначимо, що у фільмі також зіграв російський актор Леонід Ярмольник. Це й послугувало причиною для заборони фільму. Усе тому, що Міністерство культури України ввело санкції щодо Ярмольника, і Держкіно скасувало держреєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільм "Кохання у великому місті-2".
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"Тому фільм вже не транслюватимуть по телебаченню", – сказала керівниця прес-служби Держкіно Марія Дідик.
Додамо, що у фільмі Ярмольник зіграв роль батька головного героя Ігоря, а роль самого Ігоря зіграв Зеленський.
Дивіться трейлер фільму "Кохання у великому місті-2":
За що проти Леоніда Ярмольника введені санкції в Україні? Після анексії Росією Криму у 2014 році Ярмольник став на сторону влади РФ і заявив про те, що вони виправили помилку Хрущова і повернули землю "на батьківщину". Крім того, Ярмольник заявляв, що Східна Україна також готова бути у складі Росії. А ще 19 квітня 2018 року актор виступив у Криму з моноспектаклем "Плітки, чутки, інтриги, ні слова правди".
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