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      В Украине запретят пластиковые пакеты, – Кабмин

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      В Украине запретят пластиковые пакеты
      В Украине запретят пластиковые пакеты / pinterest.com

      Кабинет Министров Украины работает над законопроектом о запрете одноразовых пластиковых изделий в Украине.

      Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддерживает ограничение оборота пластиковых пакетов на территории Украины, сообщили в пресс-службе правительства.

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      Министерство энергетики и защиты окружающей среды уже поддержало зарегистрированный законопроект, которым предлагают ограничить использование пластиковых пакетов. Речь идет о запрете использовать сверхлегкие одноразовые пакеты в торговле.

      Исключением будут лишь использование пакетов во время фасовки:

      • рыбы;
      • мяса;
      • сыпучих продуктов.

      Все пакеты, в зависимости от характеристик, делятся на виды. Пластиковые пакеты, которые не отвечают установленным законом требованиям, должны быть утилизированы, но не за счет производителя, а того – кто их приобрел для торговли.

      Где пластиковые пакеты уже запрещены?

      Сейчас пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.

      В Великобритании используются пакеты, которые разлагаются от 20 суток до 4 лет с минимальным вредом для окружающей среды. Дания ввела высокие налоги на раздачу в магазинах пластиковых пакетов, что на 90% снизило их использования. В Финляндии решили разместить в торговых сетях автоматы для сбора пластиковых пакетов и отправлять их на переработку.

      Пластик
      Европа без пластика / Инфографика 24 канала

      Чем опасен пластик и когда начнет действовать запрет на одноразовую посуду в Европе – в материале 24 канала.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Министерство энергетики и защиты окружающей среды Кабинет Министров Украины Экология
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