19:12
17 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Янукович – наркодилер Госдуми. Хто замовив Захарченка
      Вєсті Кремля
      20:42, 16 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      В Україні заборонять пластикові пакети, – Кабмін

      2414 Читать новость на русском
      В Україні заборонять пластикові пакети
      В Україні заборонять пластикові пакети / pinterest.com

      Кабінет міністрів України працює над законопроєктом про заборону одноразових пластикових виробів в Україні.

      Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримує обмеження обігу пластикових пакетів на території України, повідомили у пресслужбі уряду.

      Важливо: Поради, які допоможуть зберегти нашу планету

      Міністерство енергетики та захисту довкілля уже підтримало зареєстрований законопроєкт, яким пропонують обмежити використання пластикових пакетів. Йдеться про заборону використовувати надлегкі одноразові пакети у торгівлі.

      Винятком будуть лише використання пакетів під час фасування:

      • риби;
      • м'яса;
      • сипучих продуктів.

      Усі пакети, в залежності від характеристик, ділитимуться на види. Пластикові пакети, що не відповідають встановленим законом вимогам, мають бути утилізовані, але не за рахунок виробника, а того – хто їх придбав для торгівлі.

      Де пластикові пакети вже заборонені?

      Наразі пластикові пакети заборонили використовувати у 33 країнах світу, ще 53 країни запровадили часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

      У Великій Британії використовуються пакети, які розкладаються від 20 діб до 4 років із мінімальною шкодою для довкілля. Данія запровадила високі податки на роздавання у магазинах пластикових пакетів, що на 90% знизило їх використання. У Фінляндії вирішили розмістити у торговельних мережах автомати для збору пластикових пакетів і відправляти їх на переробку.

      Пластик
      Європа без пластику / Інфографіка 24 каналу

      Чим небезпечний пластик та коли почне діяти заборони на одноразовий посуд в Європі – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
      сьогодні
      41369
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Екологія Кабінет Міністрів України Міністерство енергетики та захисту довкілля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича
      сьогодні , 19:01 Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича
      Ірина Поліщук 213
      Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      сьогодні , 18:02 Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 1570
      Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      сьогодні , 16:30 Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      Віталій Дейнега 690
      Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      сьогодні , 16:01 Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      Злой Одессит 949
      Я спитав у президента, коли скінчиться "рішалово", – Голобородько про суперечку з Зеленським
      сьогодні , 15:01 Я спитав у президента, коли скінчиться "рішалово", – Голобородько про суперечку з Зеленським
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук