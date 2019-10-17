В Україні заборонять пластикові пакети, – Кабмін

Кабінет міністрів України працює над законопроєктом про заборону одноразових пластикових виробів в Україні.

Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримує обмеження обігу пластикових пакетів на території України, повідомили у пресслужбі уряду.

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Міністерство енергетики та захисту довкілля уже підтримало зареєстрований законопроєкт, яким пропонують обмежити використання пластикових пакетів. Йдеться про заборону використовувати надлегкі одноразові пакети у торгівлі.

Винятком будуть лише використання пакетів під час фасування:

риби;

м'яса;

сипучих продуктів.

Усі пакети, в залежності від характеристик, ділитимуться на види. Пластикові пакети, що не відповідають встановленим законом вимогам, мають бути утилізовані, але не за рахунок виробника, а того – хто їх придбав для торгівлі.

Де пластикові пакети вже заборонені?

Наразі пластикові пакети заборонили використовувати у 33 країнах світу, ще 53 країни запровадили часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

У Великій Британії використовуються пакети, які розкладаються від 20 діб до 4 років із мінімальною шкодою для довкілля. Данія запровадила високі податки на роздавання у магазинах пластикових пакетів, що на 90% знизило їх використання. У Фінляндії вирішили розмістити у торговельних мережах автомати для збору пластикових пакетів і відправляти їх на переробку.



Європа без пластику / Інфографіка 24 каналу

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