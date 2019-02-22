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      В Украине заработает единая мощная авиационная система: впечатляющие фото

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      В Украине создадут единую мощную авиационную систему
      В Украине создадут единую мощную авиационную систему / mvs.gov.ua

      Министерство внутренних дел анонсировало создание в Украине единой авиационной системы, которая будет иметь 55 вертолетов.

      В пресс-службе МВД Украины заявили, что авиационная система заработает до 2022 года.

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      "В начале 2019 года ГосЧС Украины и Национальная гвардия Украины уже получили 2 вертолета H225 Super Puma. Еще 3 авиационных средства мы ожидаем в этом году. Пополнение авиапарка будет продолжаться и в дальнейшем", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

      вертольот
      К 2022 году в Украине создадут авиационную систему

      вертольоти
      Вертолет для чрезвычайных ситуаций

      Сервисный центр будет размещен в Нежине. Там будут обслуживать все авиационные средства, которые территориально базируются по Украине.

      вертольоти
      Авиационная система будет насчитывать 55 вертолетов

      На базе создадут координационный центр, который будет оперативно формировать наряды и направлять вертолеты на выполнение задач по обеспечению безопасности граждан. Авиаотряд может выполнять практически все задачи, которые возлагаются на спасательную службу.

       

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      Теги: Новости Украины авиация ГСЧС Министерство внутренних дел Чрезвычайное происшествие Полиция
      Источник: 24 Канал
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