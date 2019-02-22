В Украине заработает единая мощная авиационная система: впечатляющие фото

Министерство внутренних дел анонсировало создание в Украине единой авиационной системы, которая будет иметь 55 вертолетов.

В пресс-службе МВД Украины заявили, что авиационная система заработает до 2022 года.

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"В начале 2019 года ГосЧС Украины и Национальная гвардия Украины уже получили 2 вертолета H225 Super Puma. Еще 3 авиационных средства мы ожидаем в этом году. Пополнение авиапарка будет продолжаться и в дальнейшем", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.



К 2022 году в Украине создадут авиационную систему



Вертолет для чрезвычайных ситуаций

Сервисный центр будет размещен в Нежине. Там будут обслуживать все авиационные средства, которые территориально базируются по Украине.



Авиационная система будет насчитывать 55 вертолетов

На базе создадут координационный центр, который будет оперативно формировать наряды и направлять вертолеты на выполнение задач по обеспечению безопасности граждан. Авиаотряд может выполнять практически все задачи, которые возлагаются на спасательную службу.