В Україні запрацює єдина потужна авіаційна система: вражаючі фото

Міністерство внутрішніх справ анонсувало створення в Україні єдиної авіаційної системи, яка матиме 55 вертольотів.

У прес-службі МВС України заявили, що авіаційна система запрацює до 2022 року.

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"На початку 2019 року ДержНС України та Національна гвардія України вже отримали 2 гелікоптери H225 Super Puma. Ще 3 авіаційні засоби ми очікуємо цього року. Поповнення авіапарку триватиме й надалі", – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.



До 2022 року в Україні створять авіаційну систему



Вертольот для надзвичайних ситуацій

Сервісний центр буде розміщений у Ніжині. Там обслуговуватимуть всі авіаційні засоби, які територіально базуються по Україні.



Авіаційна система налічуватиме 55 вертольотів

На базі створять координаційний центр, який буде оперативно формувати наряди та направляти вертольоти на виконання завдань по забезпеченню безпеки громадян. Авіазагін може практично виконувати всі завдання, які покладаються на рятувальну службу.