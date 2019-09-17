Как спасти страну от массовой миграции: социальный лифт для реализации простых украинцев

13 сентября в Киеве впервые прошел Форум Человеческого Капитала "Украина Будущего", на котором эксперты обсуждали способы для предотвращения массового оттока украинцев за границу в поисках лучшей судьбы.

Участие в Форуме приняли ведущие эксперты по вопросам образования, цифровых технологий и человеческого капитала из Швеции, Германии, США, Литвы и Украины. Открыла Форум министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

В первой панели Форума, которая называлась "Обучение для взрослых в течение всей жизни" (Life Long Learning), венчурный предприниматель и инвестор Кремниевой Долины Игорь Шойфот сказал: "Украинцы – это очень креативная и трудолюбивая нация с большим неиспользованным человеческим потенциалом, который необходимо раскрыть как можно быстрее. Это самый короткий путь к успеху страны".

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В то же время автор самого массового образовательного проекта Украины Lingva.Skills Виталий Зубков отметил, что в современном мире инфляция знаний происходит очень быстро: именно поэтому украинцам нужно постоянно обновлять свои умения и навыки, создав соответствующую эффективную сеть по всей стране.

Вторая панель Форума была посвящена низкой цифровой грамотности рядовых украинцев, что является серьезной проблемой при реализации проекта "Страна в смартфоне", и путям ее преодоления.

В частности, председатель Ассоциации инновационной и цифрового образования Сергей Веретюк отметил, что в ближайшие 15 лет исчезнут около 100 традиционных профессий, но на их место придут новые, в основе которых будет цифровизация.

Именно поэтому украинцы должны в кратчайший период качественно повысить уровень владения цифровыми навыками,

– добавил Веретюк.

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В свою очередь советник председателя Государственной таможенной службы Украины Яника Мэрило отметила, что сейчас в Украине уже внедряется тотальная цифровизация, а умение пользоваться онлайн-ресурсами улучшит и упростит жизнь каждого украинца, в частности в сфере медицины.



Яника Мерило

Третья панель "Запуск эффективного социального лифта во всех регионах Украины" вызвал дискуссию, которую начал начальник главного управления юстиции Киева Станислав Куценко.

На примере юстиции Киева, которую я возглавляю, хочу продемонстрировать, что попасть на государственную службу и достичь карьерного роста исключительно на основе собственных знаний, навыков и способностей вполне возможно. Я сам попал из общественного сектора через открытый конкурс на эту должность, и с тех пор все сотрудники в Главном управлении юстиции Киева выбираются исключительно через такие прозрачные конкурсы. Для сотрудников постоянно вводим образовательные программы, начиная от обучения английскому языку до тренингов мягких навыков (soft skills),

– отметил Куценко.



Станислав Куценко

Продолжила эту тему эксперт по вопросам культурной экономики и развития Корнелия Дюмке из Германии, которая продемонстрировала, как создаются возможности для жителей Берлина на примере развития креативного пространства (CULTURECONCEPTS). Ее поддержала аналитик по вопросам образования Ассоциации городов Украины Людмила Мозговая, добавив, что все украинские города нуждаются в создании системы развития своих обитателей, которая поможет удержать их от миграции в более крупные города и другие страны.

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В ответ на это модератор Форума, директор Образовательного Хаба города Киева: территория новых возможностей для каждого Мария Богуслав презентовала концепцию запуска социальных лифтов в Украине.

За первые 2 месяца работы Образовательного Хаба города Киева провели более 200 тренингов с участием 3 тысяч человек, и зарегистрировались на портале проекта еще 76 тысяч человек. Это говорит о том, что наша команда создала эффективный формат для жителей украинских городов получать практические навыки ХХІ века, которые необходимы каждому, независимо от возраста и сферы деятельности. И теперь мы призываем руководителей всех городов и областей Украины создавать в себя Образовательные Хабы, как настоящие социальные лифты для получения работы своей мечты или открытия собственного бизнеса на благо региона, в котором проживает тот или иной человек,

– рассказала она.



Дискуссия на форуме "Украина будущего"

Подытожил дискуссию на Форуме легендарный специалист человеческого капитала, который лично запускал социальные лифты на уровне государств в таких странах, как Швеция, Сингапур и Израиль – Лейф Эдвинсон. Он дал пошаговый рецепт создания социального лифта в Украине.

В конце встречи была принята Резолюция Первого Форума Человеческого Капитала "Украина Будущего" и начат HR Клуб, в который вошли более 30 специалистов по развитию человеческого капитала ведущих отечественных и международных компаний, которые работают в Украине.