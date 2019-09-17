Як врятувати країну від масової міграції: соціальний ліфт для реалізації простих українців

13 вересня у Києві вперше пройшов Форум Людського Капіталу "Україна Майбутнього", на якому експерти обговорювали способи для запобігання масовому відтоку українців за кордон у пошуках кращої долі.

Участь у Форумі взяли провідні експерти з питань освіти, цифрових технологій та людського капіталу зі Швеції, Німеччини, США, Литви та України. Відкрила Форум міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська.

В першій панелі Форуму, яка називалась "Навчанню для дорослих протягом всього життя" (Life Long Learning), венчурний підприємець та інвестор Кремнієвої Долини Ігор Шойфот сказав: "Українці – це дуже креативна та працелюбна нація з великим невикористаним людським потенціалом, який необхідно розкрити якомога швидше. Це є найкоротший шлях до успіху країни".

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У той же час автор наймасовішого освітнього проєкту України Lingva.Skills Віталій Зубков зазначив, що у сучасному світі інфляція знань відбувається дуже швидко: саме тому українцям потрібно постійно оновлювати свої вміння та навички, створивши відповідну ефективну мережу по всій країні.

Друга панель Форуму була присвячена низькій цифровій грамотності пересічних українців, що є серйозною проблемою при реалізації проєкту "Країна в смартфоні", та шляхам її подолання.

Зокрема, голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти Сергій Веретюк зауважив, що у найближчі 15 років зникнуть біля 100 традиційних професій, але на їх місце прийдуть нові, в основі яких буде цифровізація.

Саме тому українці повинні у найкоротший період якісно підвищити рівень володіння цифровими навичками,

– додав Веретюк.

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У свою чергу радниця голови Державної митної служби України Яніка Мерило зазначила, що зараз в Україні вже впроваджується тотальна цифровізація, а вміння користуватись онлайн-ресурсами покращить та спростить життя кожного українця, зокрема в сфері медицини.



Яніка Мерило

Третя панель "Запуск ефективного соціального ліфта в усіх регіонах України" викликала дискусію, яку розпочав начальник головного управління юстиції Києва Станіслав Куценко.

На прикладі юстиції Києва, яку я очолюю, хочу продемонструвати, що потрапити на державну службу та досягти кар’єрного зросту виключно на основі власних знань, навиків та здібностей є цілком можливим. Я сам потрапив із громадського сектору через відкритий конкурс на цю посаду, і з тих пір всі співробітники в Головному управлінні юстиції Києва обираються виключно через такі прозорі конкурси. Для співробітників постійно запроваджуємо освітні програми, починаючи від навчання англійської мови до тренінгів м’яких навичок (soft skills),

– зазначив Куценко.



Станіслав Куценко

Продовжила цю тему експертка з питань культурної економіки та розвитку Корнелія Дюмке з Німеччини, яка продемонструвала, як створюються можливості для мешканців Берліну на прикладі розвитку креативного простору (CULTURECONCEPTS). Її підтримала аналітик з питань освіти Асоціації міст України Людмила Мозгова, додавши, що всі українські міста потребують створення системи розвитку своїх мешканців, яка допоможе утримати їх від міграції до більш великих міст та інших країн.

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У відповідь на це модераторка Форуму, директор Освітнього Хабу міста Києва: території нових можливостей для кожного Марія Богуслав презентувала концепцію запуску соціальних ліфтів в Україні.

За перші 2 місяці роботи Освітнього Хабу міста Києва провели понад 200 тренінгів за участю 3 тисяч людей, та зареєструвались на порталі проєкту ще 76 тисяч людей. Це говорить про те, що наша команда створила ефективний формат для мешканців українських міст отримувати практичні навики ХХІ століття, які необхідні кожному, незалежно від віку та сфери діяльності. І тепер ми закликаємо керівників всіх міст та областей України створювати у себе Освітні Хаби, як справжні соціальні ліфти для отримання роботи своєї мрії або відкриття власного бізнесу на благо регіону, в якому проживає та чи інша людина,

– розповіла вона.



Дискусія на форумі "Україна майбутнього"

Підсумував дискусію на Форумі легендарний фахівець людського капіталу, який особисто запускав соціальні ліфти на рівні держав у таких країнах, як Швеція, Сінгапур та Ізраїль – Лейф Едвінсон. Він дав покроковий рецепт створення соціального ліфта в Україні .

Наприкінці зустрічі була прийнята Резолюція Першого Форуму Людського Капіталу "Україна Мабутнього" та започатковано HR Клуб, в який увійшли понад 30 фахівців з розвитку людського капіталу провідних вітчизняних та міжнародних компаній, які працюють в Україні.