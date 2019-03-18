В Украине заработали новые правила авиаперевозок пассажиров и багажа

В Украине вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Эти правила, в частности, не содержат нормы об обязательной бесплатной перевозке багажа определенного веса (раньше 15 килограммов).

Согласно новой редакции правил, которые опубликовала Госавиаслужба, информация о максимальном количестве и весе багажа, который принимает авиаперевозчик для бесплатной перевозки, указывается в правилах авиаперевозчика и договоре перевозки, предоставляемом пассажиру.

Читайте также: Открыт новый лоукост-маршрут: украинцы дешево и без пересадок могут летать из Киева в Геную

Госавиаслужба также узаконила в новой редакции правила оплаты за регистрацию в аэропорту:

регистрация в аэропорту происходит бесплатно, если это предусмотрено правилами применения тарифа, по которому приобретен билет; в случае, если нельзя зарегистрироваться с помощью сайта авиаперевозчика или в киоске самообслуживания.

Также изменились сроки завершения регистрации и посадки в самолет:

авиакомпании могут закрывать стойки регистрации не раньше, чем за 45 минут (ранее 40 минут) до вылета; выходы на посадку могут закрывать не ранее, чем за 15 минут до вылета (раньше 10 минут).

При этом исчезла минимальная норма расстояния между креслами. Раньше расстояние между креслами должно было составлять не меньше 31 дюйма (78 сантиметров) в бизнес- и премиум-классе, а также не менее 29 дюймов (73 см) в эконом-классе.