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      В Україні запрацювали нові правила авіаперевезень пасажирів і багажу

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      В Україні запрацювали нові правила авіаперевезень пасажирів і багажу
      В Україні запрацювали нові правила авіаперевезень пасажирів і багажу / Фото з відкритих джерел

      В Україні набули чинності нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Ці правила, зокрема, не містять норми про обов'язкове безкоштовне перевезення багажу певної ваги (раніше 15 кілограмів).

      Згідно з новою редакцією правил, які опублікувала Державіаслужба, інформація про максимальну кількість і вагу багажу, який приймає авіаперевізник для безкоштованого перевезення, вказується у правилах авіаперевізника і договорі перевезення, що надається пасажиру.

      Читайте також: Відкрито новий лоукост-маршрут: українці дешево та без пересадок можуть літати з Києва до Генуї

      Державіаслужба також узаконила в новій редакції правила оплати за реєстрацію в аеропорту:

      1. реєстрація в аеропорту відбувається безкоштовно, якщо це передбачено правилами застосування тарифу, за яким придбано квиток;
      2. у разі, якщо не можна зареєструватися за допомогою сайту авіаперевізника або за допомогою кіоску самообслуговування.

      Також змінилися терміни завершення реєстрації і посадки у літак:

      1. авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше, ніж за 45 хвилин (раніше 40 хвилин) до вильоту;
      2. виходи на посадку можуть закривати не раніше, ніж за 15 хвилин до вильоту (раніше 10 хвилин).

      При цьому зникла мінімальна норма відстані між кріслами. Раніше відстань між кріслами мала становити не менше 31 дюйма (78 сантиметрів) в бізнес- і преміум-класі, а також не менше 29 дюймів (73 сантиметрів) в економ-класі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Транспорт Подорожі
      Джерело: 24 канал
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