Відкрито новий лоукост-маршрут: українці дешево та без пересадок можуть літати з Києва до Генуї

Авіакомпанія Ernest Airlines, італійський лоукостер, з 16 березня 2019 року запустила новий маршрут між Україною та Італією. Рейс "Київ – Генуя" – перший і єдиний варіант перельоту без пересадок між цими містами, та ще й за невеликі гроші.

Перший літак маршрутом "Київ – Генуя" полетів 16 березня, наступні полетять 23 та 30 березня. А з другого квітня рейс виконуватимуть двічі на тиждень – у вівторок та суботу.

Читайте також: Ще одна лоукост-авіакомпанія запустила регулярні рейси з України до Італії

До слова, анонс цього маршруту зробили ще у жовтні 2018 року. А з 12 березня Ernest Airlines літає з Харкова до Мілана (аеропорт "Мальпенса") та Риму (аеропорт "Фьюміччіно").

Нагадаємо, аеропорти, у які літають лоукостери, здебільшого далеко від міста. Тож розраховуючи бюджет подорожі разом з ціною авіаквитка слід врахувати і вартість трансферу від аеропорту до міста.

Найнижча ціна квитка наразі – від 86 до 126 євро, залежно від дня подорожі.



Ціни на офіційному сайті авіакомпанії

При чому на ті ж рейси у посередників (так званих "агрегаторів", як Kiwi або Skyscanner) ціни на 10-20% вищі. Тож поки рекомендуємо купувати квитки на офіційному сайті авіакомпанії Ernest.



Ціни на одному із сайтів-посередників

Що відомо про компанію Ernest Airlines?Авіакомпанія заснована у 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів. Отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. Наразі виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії. Також до Італії літає із албанської столиці Тирани. Флот складається з трьох літаків Airbus A319-100 та Airbus A320-200. Ще п'ять літаків компанія замовила.