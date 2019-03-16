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      Відкрито новий лоукост-маршрут: українці дешево та без пересадок можуть літати з Києва до Генуї

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      Ernest Airlines летітиме з Києва до Генуї
      Ernest Airlines летітиме з Києва до Генуї / Ілюстративне фото

      Авіакомпанія Ernest Airlines, італійський лоукостер, з 16 березня 2019 року запустила новий маршрут між Україною та Італією. Рейс "Київ – Генуя" – перший і єдиний варіант перельоту без пересадок між цими містами, та ще й за невеликі гроші.

      Перший літак маршрутом "Київ – Генуя" полетів 16 березня, наступні полетять 23 та 30 березня. А з другого квітня рейс виконуватимуть двічі на тиждень – у вівторок та суботу.

      Читайте також: Ще одна лоукост-авіакомпанія запустила регулярні рейси з України до Італії

      До слова, анонс цього маршруту зробили ще у жовтні 2018 року. А з 12 березня Ernest Airlines літає з Харкова до Мілана (аеропорт "Мальпенса") та Риму (аеропорт "Фьюміччіно").

      Нагадаємо, аеропорти, у які літають лоукостери, здебільшого далеко від міста. Тож розраховуючи бюджет подорожі разом з ціною авіаквитка слід врахувати і вартість трансферу від аеропорту до міста.

      Найнижча ціна квитка наразі – від 86 до 126 євро, залежно від дня подорожі. 

      Ернест
      Ціни на офіційному сайті авіакомпанії

      При чому на ті ж рейси у посередників (так званих "агрегаторів", як Kiwi або Skyscanner) ціни на 10-20% вищі. Тож поки рекомендуємо купувати квитки на офіційному сайті авіакомпанії Ernest.


      Ціни на одному із сайтів-посередників

      Що відомо про компанію Ernest Airlines?Авіакомпанія заснована у 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів. Отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. Наразі виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії. Також до Італії літає із албанської столиці Тирани. Флот складається з трьох літаків Airbus A319-100 та Airbus A320-200. Ще п'ять літаків компанія замовила.

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      Теги: Новини України авіація Гроші
      Джерело: 24 канал
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