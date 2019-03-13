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      Ще одна лоукост-авіакомпанія запустила регулярні рейси з України до Італії

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      Літак авіакомпанії Ernest Airlines
      Літак авіакомпанії Ernest Airlines / flyernest.com/uk/

      Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines запустила регулярні рейси з Харкова до Рима і Мілана. Відтак з 12 березня по 4 квітня нові рейси будуть виконуватися тричі на тиждень.

      До двох італійських міст можна буде полетіти щовівторка, щочетверга та щонеділі. Про це повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту "Харків".

      Читайте також: Аеропорт "Харків" планує відкриття нових бюджетних авіарейсів

      До слова, авіаквитки вже можна придбати на сайті Ernest за ціною від 65 євро в одну сторону. Крім того, італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines планує з 16 березня 2019 року запустити рейс з Києва до Генуї (Італія).

      Що відомо про компанію Ernest Airlines?Авіакомпанія була заснована у 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. Наразі авіакомпанія виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії. Флот складається з трьох літаків Airbus A319-100 та Airbus A320-200. Ще п'ять літаків компанія замовила.

      Варто додати, що після катастрофи пасажирського літака Boeing 737-8 Max в Ефіопії, у Євросоюзі тимчасово зупинили польоти цих літаків, а також авіасуден Boeing 737-9 Max. Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. Так, 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебували 189 людей – 6 членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. Тож, у директиві Європейського агентства авіаційної безпеки мовиться, що використання цих літаків призупинене як запобіжний захід.

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      Теги: Новини України авіація Євросоюз Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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