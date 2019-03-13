Еще одна лоукост-авиакомпания запустила регулярные рейсы из Украины в Италию

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines запустила регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан. Поэтому с 12 марта по 4 апреля новые рейсы будут выполняться трижды в неделю.

В два итальянских города можно будет полететь каждый вторник, каждый четверг и воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Харьков".

Читайте также: Аэропорт "Харьков" планирует открытие новых бюджетных авиарейсов

К слову, авиабилеты уже можно приобрести на сайте Ernest по цене от 65 евро в одну сторону. Кроме того, итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines планирует с 16 марта 2019 года запустить рейс из Киева в Геную (Италия).

Что известно о компании Ernest Airlines? Авиакомпания была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. Сейчас авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии. Флот состоит из трех самолетов Airbus A319-100 и Airbus A320-200. Еще пять самолетов компания заказала.



Стоит добавить, что после катастрофы пассажирского самолета Boeing 737-8 Max в Эфиопии, в Евросоюзе временно приостановили полеты этих самолетов, а также авиасудов Boeing 737-9 Max. Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. Так, 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – 6 членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. Так, в директиве Европейского агентства авиационной безопасности говорится, что использование этих самолетов приостановлено в качестве меры пресечения.