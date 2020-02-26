В Украине продавали похищенные в ЕС элитные авто: предполагаемый организатор – сын экс-главы КС

Группа людей организовала в Украине продажу элитных автомобилей, угнанных в странах ЕС. Мошенничество нанесло ущерб более чем на 4 миллиона евро. О подозрении сообщили шести фигурантам дела.

Злоумышленники действовали с 2017 года, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как работала схема

По информации следствия, участники преступной группы организации оформляли на себя и на подставных людей договора лизинга на элитные автомобили. С ними сотрудничали представители частных украинских и иностранных компаний на территории стран ЕС (Польши, Чехии, Нидерландов).

Фигуранты дела, вероятно, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, перевозили автомобили через таможенный контроль. Затем машины регистрировали в сервисных центрах МВД Украины. Там на транспорт выдавали свидетельства и государственные номерные знаки. После этого автомобили продавали.

За годы преступной деятельности, группа обманула десятки зарубежных организаций. Им не поступали выплаты по лизингу. Из-за этого компании обращались в полицию.

По такой схеме известно о 56 эпизодах. В результате нанесен ущерб более чем на 4 миллиона евро,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Что известно о расследовании

Правоохранители провели 80 обысков в Киеве, Львове, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

Изъяли документацию, банковские карточки, 10 элитных автомобилей, большое количество номерных государственных знаков, оружие и наркотики. Кроме того, изъято по несколько загранпаспортов и водительские удостоверения другого государства.

О подозрении сообщили шести фигурантам дела. Сейчас проводится проверка возможной причастности правоохранителей к преступной схеме.

Кто организовал преступную группу

Организатор преступной группы – сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак. Еще одним участником схемы является депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Организатор – сын экс-главы Конституционного суда. Среди участников – депутат Ужгородского городского совета. Еще один участник находится под домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому. Другой – подсудимый за мошеннические действия с автомобилями", – рассказал источник.

Накануне у Стрижака и Чурило провели обыски. Сейчас оба и еще 3 главных фигуранта схемы задержаны. Им объявлено о подозрении в создании преступной организации, мошенничестве и незаконном завладении транспортом. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.