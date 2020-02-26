В Україні зловмисники продавали викрадені в ЄС елітні автомобілі
Група людей організувала в Україні продаж елітних автомобілів, викрадених у країнах ЄС. Шахрайство завдало збитків на понад 4 мільйони євро. Про підозру повідомили шістьом фігурантам справи.
Зловмисники діяли з 2017 року, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Як працювала схема
За інформацією слідства, учасники злочинної групи організації оформляли на себе та на підставних людей договори лізингу на елітні автомобілі. З ними співпрацювали представники приватних українських та іноземних компаній на території країн ЄС (Польщі, Чехії, Нідерландів).
Фігуранти справи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили автомобілі через митний контроль. Потім автівки реєстрували у сервісних центрах МВС України. Там на транспорт видавали свідоцтва і державні номерні знаки. Після цього автомобілі продавали.
За роки злочинної діяльності, група ошукала десятки закордонних організацій. Їм не надходили виплати по лізингу. Через це компанії зверталися в поліцію.
За такою схемою відомо про 56 епізодів. У результаті завдано збитків на понад 4 мільйони євро,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Що відомо про розслідування
- Правоохоронці провели 80 обшуків у Києві, Львові, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Київській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.
- Вилучили документацію, банківські картки, 10 елітних автомобілів, велику кількість номерних державних знаків, зброї та наркотики. Крім того, вилучено по кілька закордонних паспортів та водійські посвідчення іншої держави.
- Про підозру повідомили шістьом фігурантам справи. Наразі триває перевірка можливої причетності правоохоронців до злочинної схеми.
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