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      В Україні зловмисники продавали викрадені в ЄС елітні автомобілі

      -
      В Україні викрили схему продажу викрадених автомобілів / pogliad.ua

      Група людей організувала в Україні продаж елітних автомобілів, викрадених у країнах ЄС. Шахрайство завдало збитків на понад 4 мільйони євро. Про підозру повідомили шістьом фігурантам справи.

      Зловмисники діяли з 2017 року, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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      Як працювала схема

      За інформацією слідства, учасники злочинної групи організації оформляли на себе та на підставних людей договори лізингу на елітні автомобілі. З ними співпрацювали представники приватних українських та іноземних компаній на території країн ЄС (Польщі, Чехії, Нідерландів).

      Фігуранти справи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили автомобілі через митний контроль. Потім автівки реєстрували у сервісних центрах МВС України. Там на транспорт видавали свідоцтва і державні номерні знаки. Після цього автомобілі продавали.

      За роки злочинної діяльності, група ошукала десятки закордонних організацій. Їм не надходили виплати по лізингу. Через це компанії зверталися в поліцію.

      За такою схемою відомо про 56 епізодів. У результаті завдано збитків на понад 4 мільйони євро,
      – повідомили в Офісі генпрокурора.

      Що відомо про розслідування

      • Правоохоронці провели 80 обшуків у Києві, Львові, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Київській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.
      • Вилучили документацію, банківські картки, 10 елітних автомобілів, велику кількість номерних державних знаків, зброї та наркотики. Крім того, вилучено по кілька закордонних паспортів та водійські посвідчення іншої держави.
      • Про підозру повідомили шістьом фігурантам справи. Наразі триває перевірка можливої причетності правоохоронців до злочинної схеми.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Міністерство внутрішніх справ Євросоюз Нідерланди Чехія Новини Польщі Новини України Транспорт Офіс генпрокурора
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