В Україні зловмисники продавали викрадені в ЄС елітні автомобілі

Група людей організувала в Україні продаж елітних автомобілів, викрадених у країнах ЄС. Шахрайство завдало збитків на понад 4 мільйони євро. Про підозру повідомили шістьом фігурантам справи.

Зловмисники діяли з 2017 року, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Як працювала схема

За інформацією слідства, учасники злочинної групи організації оформляли на себе та на підставних людей договори лізингу на елітні автомобілі. З ними співпрацювали представники приватних українських та іноземних компаній на території країн ЄС (Польщі, Чехії, Нідерландів).

Фігуранти справи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили автомобілі через митний контроль. Потім автівки реєстрували у сервісних центрах МВС України. Там на транспорт видавали свідоцтва і державні номерні знаки. Після цього автомобілі продавали.

За роки злочинної діяльності, група ошукала десятки закордонних організацій. Їм не надходили виплати по лізингу. Через це компанії зверталися в поліцію.

За такою схемою відомо про 56 епізодів. У результаті завдано збитків на понад 4 мільйони євро,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Що відомо про розслідування