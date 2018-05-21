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В Украину едет Еврокомиссар Йоханнес Хан

28 Читати новину українською
Еврокомиссар Йоханнес Хан
Еврокомиссар Йоханнес Хан / Фото из открытых источников

22-23 мая Украину посетит комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Согласно сообщению на сайте Европейской комиссии, в Еврокомиссара запланирован официальный визит в Украину.

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Подробности предстоящего визита еврокомиссара, как и запланированных в его рамках мероприятий, в сообщении не приводится.

Теги: Новости Украины Евросоюз Новости политики
Источник: 24 Канал
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