В Украину едет Еврокомиссар Йоханнес Хан

22-23 мая Украину посетит комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Согласно сообщению на сайте Европейской комиссии, в Еврокомиссара запланирован официальный визит в Украину.

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Подробности предстоящего визита еврокомиссара, как и запланированных в его рамках мероприятий, в сообщении не приводится.