В Україну їде Єврокомісар Йоханнес Хан
22-23 травня Україну відвідає комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнес Хан.
Згідно з повідомленням на сайті Європейської комісії, у Єврокомісара запланований офіційний візит в Україну.
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Подробиці майбутнього візиту єврокомісара, як і запланованих в його рамках заходів, в повідомленнні не наводиться.
Джерело: 24 Канал
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