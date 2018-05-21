В Україну їде Єврокомісар Йоханнес Хан

22-23 травня Україну відвідає комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнес Хан.

Згідно з повідомленням на сайті Європейської комісії, у Єврокомісара запланований офіційний візит в Україну.

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Подробиці майбутнього візиту єврокомісара, як і запланованих в його рамках заходів, в повідомленнні не наводиться.