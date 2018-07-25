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В Украину идет непогода: синоптики сделали предупреждение

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В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение / Фото из открытых источников

Сегодня, 25 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Так, почти во всех областях пройдут мощные грозы, которые будут сопровождаться градом и ветром, а в южных регионах будет сохраняться значительный уровень пожарной опасности.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Днем 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с,
– говорится в сообщении.

Кроме того, в течение среды, 25 июля, на горных притоках реки Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды над фактическими уровнями. Местами возможно затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Также, синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности на территории Украины.

"25-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской, 26-27 июля и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – добавили в ГСЧС.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 июля на всей территории Украины пройдут сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться мощными порывами ветра. Несмотря на осадки, средняя температура воздуха составит +27 градусов тепла.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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