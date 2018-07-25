В Україну йде негода: синоптики зробили попередження

Сьогодні, 25 липня, в Україні оголошено штормове попередження. Так, майже у всіх областях пройдуть потужні грози, які будуть супроводжуватися градом і вітром, а в південних регіонах зберігатиметься значний рівень пожежної небезпеки.

Про це попереджає прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

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Вдень 25 липня в Україні грози, крім західної частини, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, впродовж середи, 25 липня, на гірських притоках річки Днiстер у Львівській та Івано-Франківській областях очiкується пiдйом piвнiв води над фактичними рівнями. Мiсцями можливе затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь.

Також, синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку на території України.

"25-27 липня в більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької, 26-27 липня і Кіровоградській областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – додали у ДСНС.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 липня на всій території України пройдуть сильні дощі та грози, які будуть супроводжуватися потужними поривами вітру. Незважаючи на опади, середня температура повітря становитиме +27 градусів тепла.