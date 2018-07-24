Прогноз погоди на 25 липня: Україну накриють потужні грози

У середу, 25 липня, на всій території України пройдуть сильні дощі та грози, які будуть супроводжуватися потужними поривами вітру. Незважаючи на опади, середня температура повітря становитиме +27 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, над територією України продовжує стаціонувати циклон Halinkа, який і приніс таку дощову погоду.

Тому ще завтра, 25 липня, у більшості областей України знову місцями дощі, грози, ймовірні зливи та навіть шквалисте посилення вітру. Температура повітря також суттєво не міняється,

– зауважила Діденко.

У східних та південних регіонах погода буде спекотною – +28+33 градуси тепла, на Заході – +21+26 градусів, а на решті території країни +24+28 градусів.

У Києві 25 липня циклон "поганяє дощі та постукає грозами". Максимальна температура повітря у столиці сягне близько +25 градусів тепла.

Прогноз погоди на середу, 25 липня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +25...+27



Прогноз погоди в Україні на середу, 25 липня