Прогноз погоди на 25 липня: Україну накриють потужні грози
У середу, 25 липня, на всій території України пройдуть сильні дощі та грози, які будуть супроводжуватися потужними поривами вітру. Незважаючи на опади, середня температура повітря становитиме +27 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, над територією України продовжує стаціонувати циклон Halinkа, який і приніс таку дощову погоду.
Тому ще завтра, 25 липня, у більшості областей України знову місцями дощі, грози, ймовірні зливи та навіть шквалисте посилення вітру. Температура повітря також суттєво не міняється,
– зауважила Діденко.
У східних та південних регіонах погода буде спекотною – +28+33 градуси тепла, на Заході – +21+26 градусів, а на решті території країни +24+28 градусів.
У Києві 25 липня циклон "поганяє дощі та постукає грозами". Максимальна температура повітря у столиці сягне близько +25 градусів тепла.
Прогноз погоди на середу, 25 липня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +25...+27
Прогноз погоди в Україні на середу, 25 липня