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      В Украину не пустили епископа УПЦ МП: известна причина

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      Епископа УПЦ МП Гедеона не пустили в Украину
      Епископа УПЦ МП Гедеона не пустили в Украину / Фото из открытых источников

      В аэропорту "Борисполь" 13 февраля не пропустили в Украину архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата епископа Макаровского Гедеона (в миру – Юрия Харона). Священнослужителя не пустили после возвращения из-за границы из-за проблем с документами.

      Гедеон имеет гражданство нескольких стран и пограничники изъяли у него украинский паспорт, сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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      После этого с епископом общаются другие правоохранительные органы.

      На Facebook-странице епископа Гедеона опубликована фотокопия протокола изъятия (задержания) документа. Там указано, что пограничники обнаружили в свяященнослужителя загранпаспорт, который числится как утерянный.

      В протоколе также написано, что заграничный паспорт на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

      В протоколе указано, что епископ прибыл в Украину рейсом Франкфурт – Киев.

      Вопросом священнослужителя занимается Служба безопасности Украины, сообщил секретарь епископа, протодиакон Антоний

      Что известно про епископа Гедеона?
      В миру Юрий Харон родился в Одессе. В 1991 году перебрался жить в США. В Киев приехал в конце 90-х. Тогда же священник получил место в элитном столичном приходе – Ильинской церкви на Подоле.

      По данным LB.ua, Гедеон не мог автоматически получить украинское гражданство, поскольку еще в 1991 году эмигрировал из России в США.

      Согласно реестру ГМС, украинский паспорт Харона является недействительным. По данным источника в ГМС, Харон действительно получил гражданство Украины, но позже оно было аннулировано, поскольку при подаче документов священнослужитель предоставил недостоверные данные.

      Также известно, что Гедеон является противником создания Православной церкви Украины. Так, в 2018 году он подал в Верховный суд иск с требованием признать постановление Верховной Рады "О поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху о выдаче Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" незаконным и отменить его.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СБУ Госпогранслужба УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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