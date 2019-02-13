В Україну не впустили єпископа УПЦ МП: відома причина

В аеропорту "Бориспіль" 13 лютого не пропустили в Україну архієрея Української православної церкви Московського патріархату єпископа Макарівського Гедеона (в миру – Юрія Харона). Священнослужителя не впустили після повернення з-за кордону через проблеми з документами.

Гедеон має громадянство кількох країн і прикордонники вилучили в нього український паспорт, повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" спікер Держприкордонслужби Олег Слободян.

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Після цього з єпископом спілкуються інші правоохоронні органи.

На Facebook-сторінці єпископа Гедеона опублікована фотокопія протоколу вилучення (затримання) документа. Там вказано, що прикордонники виявили у священнослужителя закордонний паспорт, який числиться як загублений.

У протоколі також написано, що закордонний паспорт на ім'я Юрія Харона, за даними управління Державної міграційної служби у Волинській області, внесений до обліку серед загублених, вкрадених, оголошених недійсними паспортних документів і підлягає вилученню.

У протоколі вказано, що єпископ прибув до України рейсом Франкфурт – Київ.

Питанням священнослужителя займається Служба безпеки України, повідомив секретар єпископа, протодиякон Антоній

Що відомо про єпископа Гедеона? В миру Юрій Харон народився в Одесі. У 1991 перебрався жити до США. До Києва приїхав у кінці 90-х. Тоді ж священик отримав місце в елітному столичному приході – Іллінській церкві на Подолі.



За даними LB.ua, Гедеон не міг автоматично отримати українське громадянство, оскільки ще в 1991 році емігрував з Росії до США.



Відповідно до реєстру ДМС, український паспорт Харона є недійсним. За даними джерела в ДМС, Харон справді отримав громадянство України, але пізніше воно було анульоване, оскільки при подачі документів священнослужитель надав недостовірні дані.



Також відомо, що Гедеон є противником створення Православної церкви України. Так, у 2018 році він подав до Верховного суду позов з вимогою визнати постанову Верховної Ради "Про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха про видачу Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" незаконним і скасувати його.