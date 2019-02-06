В Украину не впустили режиссера из РФ, которая сняла пропагандистский фильм об оккупации Крыма

На днях на территорию Украины не пропустили российского режиссера Светлану Резвушкину, которая сняла пропагандистскую ленту "Русская весна" об оккупации Крыма Россией.

В ответ она написала пост в Facebook с проклятиями в адрес украинских пограничников. Журналисты 24 канала встретились с работницей Госпогранслужбы, которая развернула пропагандистку, и выяснили, как все было на самом деле.

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Российский режиссер летела из Парижа и планировала попасть в Днепр. По ее словам, к давнему другу матери. Однако таможенный контроль киевского аэропорта она не прошла.

Россиянка написала у себя на странице в Facebook гневный пост про ситуацию в аэропорту

После шквала критики в комментариях, Резвушкина удалила пост со своей страницы в социальной сети.

Волонтер Тим Златкин отыскал пограничницу Марию Чубун, которая не пустила российского режиссера в Украину, чтобы поблагодарить ее за образцовую службу.

Мария объяснила, что Резвушкина не смогла объяснить цель приезда и убеждала, что не была в Крыму после 2014 года.

Каждый день общаемся с примерно 40-50 гражданами Российской Федерации. Отказываем где-то 15-20 из них,

– рассказала пограничница.

Она добавила, что очень многие россияне искренне не понимают, почему их не пускают в Украину. Или делают вид, что не понимают.

Волонтер Тим Златкин и пограничница Мария Чубун

Накануне в Украину не впустили и российскую телеведущую Анастасию Ивлееву – из-за того, что нарушила украинское законодательство, посетив оккупированный Крым в 2017 году.

Можно вспомнить и певицу Лолиту Милявскую, которую два года назад сняли с поезда за то, что она посещала оккупированную Керчь.

В Украине нет запрета на въезд для россиян, мужчин от 16 до 60 лет не впускали только в период действия военного положения. Однако с каждым человеком, имеющим паспорт гражданина России, проводят собеседование.

И если пограничники выявляют какие-то нарушения украинского законодательства, то сразу разворачивают домой.