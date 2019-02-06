19:15
6 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, 5 февраля
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, 5 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Украину не впустили режиссера из РФ, которая сняла пропагандистский фильм об оккупации Крыма

      94 Читати новину українською

      На днях на территорию Украины не пропустили российского режиссера Светлану Резвушкину, которая сняла пропагандистскую ленту "Русская весна" об оккупации Крыма Россией.

      В ответ она написала пост в Facebook с проклятиями в адрес украинских пограничников. Журналисты 24 канала встретились с работницей Госпогранслужбы, которая развернула пропагандистку, и выяснили, как все было на самом деле.

      Читайте также: Племянник пропагандиста Киселева – в тюрьме, потому что воевал в рядах боевиков на Донбассе

      Российский режиссер летела из Парижа и планировала попасть в Днепр. По ее словам, к давнему другу матери. Однако таможенный контроль киевского аэропорта она не прошла.

      Россиянка написала у себя на странице в Facebook гневный пост про ситуацию в аэропорту

      После шквала критики в комментариях, Резвушкина удалила пост со своей страницы в социальной сети.

      Волонтер Тим Златкин отыскал пограничницу Марию Чубун, которая не пустила российского режиссера в Украину, чтобы поблагодарить ее за образцовую службу.

      Мария объяснила, что Резвушкина не смогла объяснить цель приезда и убеждала, что не была в Крыму после 2014 года.

      Каждый день общаемся с примерно 40-50 гражданами Российской Федерации. Отказываем где-то 15-20 из них,
      – рассказала пограничница.

      Она добавила, что очень многие россияне искренне не понимают, почему их не пускают в Украину. Или делают вид, что не понимают.

      Тім Златкін та Марія Чубун

      Волонтер Тим Златкин и пограничница Мария Чубун

      Накануне в Украину не впустили и российскую телеведущую Анастасию Ивлееву – из-за того, что нарушила украинское законодательство, посетив оккупированный Крым в 2017 году.

      Можно вспомнить и певицу Лолиту Милявскую, которую два года назад сняли с поезда за то, что она посещала оккупированную Керчь.

      В Украине нет запрета на въезд для россиян, мужчин от 16 до 60 лет не впускали только в период действия военного положения. Однако с каждым человеком, имеющим паспорт гражданина России, проводят собеседование.

      И если пограничники выявляют какие-то нарушения украинского законодательства, то сразу разворачивают домой.

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      82801
      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости России Новости Украины Госпогранслужба Украина – Россия Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться
      сегодня , 19:01 Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться
      31
      Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать
      сегодня , 18:34 Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать
      30
      Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать
      сегодня , 18:00 Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 4477
      Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      сегодня , 17:30 Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      Тетяна Острікова 101
      Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      сегодня , 17:02 Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      Олексій Чибісов 3477
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Медицинская реформа в Украине поражает результатами, – Гройсман
       3 августа 2018 , 12:40
      Зарплата министра Ревы: названа сумма, которую он заработал за прошлый год
       11 января 2018 , 10:46
      Хавбек сборной Украины ювелирным голом не спас Ференцварош от поражения главному конкуренту за чемпионство Венгрии
       16 декабря 2018 , 23:41
      Легенда Интера может возглавить команду после увольнения Спаллетти
       4 февраля , 18:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук