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      В Україну не впустили режисерку з РФ, яка зняла пропагандистський фільм про окупацію Криму

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      Днями на територію України не пропустили російську режисерку Світлану Резвушкіну, яка зняла пропагандистську стрічку "Русская весна" про окупацію Криму Росією.

      У відповідь вона написала пост у Facebook з прокльонами на адресу українських прикордонників. Журналісти 24 каналу зустрілися з працівницею Держприкордонслужби, яка розвернула пропагандистку, та з'ясували, як усе було насправді.

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      Російська режисерка летіла з Парижа й планувала потрапити у Дніпро. За її словами – до давнього друга матері. Проте митний контроль київського аеропорту вона не пройшла.


      Росіянка написала у себе на сторінці у Facebook гнівний пост про ситуацію в аеропорті

      Після шквалу критики у коментарях, Резвушкіна видалила пост зі своєї сторінки у соціальній мережі.

      Волонтер Тім Златкін відшукав прикордонницю Марію Чубун, яка не пустила російську режисерку до України, щоб подякувати їй за зразкову службу. 

      Марія пояснила, що Резвушкіна не змогла пояснити мету приїзду та переконувала, що не була в Криму після 2014 року. 

      Кожного дня спілкуємось з приблизно 40-50 громадянами Російської Федерації. Відмовляємо десь 15-20 з них,
      – розповіла прикордонниця.

      Прикордонниця додала, що дуже багато росіян щиро не розуміють, чому їх не пускають в Україну. Або ж вдають, що не розуміють.

      Тім Златкін та Марія Чубун
      Волонтер Тім Златкін та прикордонниця Марія Чубун

      Напередодні в Україну не впустили й російську телеведучу Анастасію Івлєєву – через те, що порушила українське законодавство, відвідавши окупований Крим у 2017 році.

      Можна згадати й співачку Лоліту Мілявську, яку два роки тому зняли з потяга через те, що вона відвідувала окупований Керч. 

      В Україні немає заборони на в'їзд для росіян, чоловіків від 16 до 60 років не впускали лише у період дії воєнного стану. Проте з кожною людиною, що має паспорт громадянина Росії, проводять співбесіду.

      І якщо прикордонники виявляють якісь порушення українського законодавства, то зразу розвертають додому. 

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Російська пропаганда Україна – Росія Новини Росії Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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