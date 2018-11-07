В Украину не впустили архиепископа РПЦ

Ректору московской духовной академии архиепископу Амвросию (Виталию Ермакову) отказали во въезде на территорию Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сообщил, что Амвросия не пропустили на границе "без объяснения причин".

Это решение вызвало возмущение в РПЦ.

"Украинская власть закрыла Амвросию доступ в страну, вероятно, считая его шпионом", – заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Он также назвал эту ситуацию "гипертрофированной шпиономанией".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

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