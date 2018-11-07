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      В Україну не впустили архієпископа РПЦ

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      Архієпископ Амвросій
      Архієпископ Амвросій / prefiksblog.co.ua

      Ректору московської духовної академії архієпископу Амвросію (Віталію Єрмакову) відмовили у в’їзді на територію України.

      Про це повідомляє "Інтерфакс". 

      Читайте також: Фінляндська православна церква підтримує надання Томосу УПЦ

      Заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич повідомив, що Амвросія не пропустили на кордоні "без пояснення причин".

      Це рішення викликало обурення в РПЦ.

      "Українська влада закрила Амвросію доступ в країну, ймовірно, вважаючи його шпигуном", – заявив секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук.

      Він також назвав цю ситуацію "гіпертрофованою шпигуноманією".

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Історія православної церкви: дивіться відео

      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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