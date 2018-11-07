В Україну не впустили архієпископа РПЦ
Ректору московської духовної академії архієпископу Амвросію (Віталію Єрмакову) відмовили у в’їзді на територію України.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
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Заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Микола Данилевич повідомив, що Амвросія не пропустили на кордоні "без пояснення причин".
Це рішення викликало обурення в РПЦ.
"Українська влада закрила Амвросію доступ в країну, ймовірно, вважаючи його шпигуном", – заявив секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук.
Він також назвав цю ситуацію "гіпертрофованою шпигуноманією".
Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.
Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.
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