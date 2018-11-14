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      В Украину прибыл новый посол Венгрии: когда официально начнется его миссия

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      Василий Боднар и Иштван Ийдярто
      Василий Боднар и Иштван Ийдярто / Фото из социальных сетей

      В среду, 14 ноября, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар получил копии верительных грамот от нового посла Венгрии Иштвана Ийдярто.

      Об этом заместитель министра сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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      Дипломатическая миссия нового венгерского посла официально начнется тогда, когда оригинал верительных грамот от него примет президент Порошенко.

      "Договорились работать над положительной повесткой дня двусторонних отношений. Господин Посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности" – отметил Василий Боднар.

      Как сообщала ранее Европейская правда, Иштван Ийдярто неоднократно жаловался по поводу того, что Венгрия вынуждена применять санкции против России.

      Что известно об Иштване Ийдярто?Венгерский дипломат. Родился в городе Берегово на Закарпатье. Был послом Венгрии в Румынии и РФ (по совместительству в Узбекистане). В 2014-м году занимал должность государственного секретаря МИД Венгрии, а впоследствии государственного министра в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

      Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают ей на верность.

      4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.

      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Венгрия
      Источник: 24 Канал
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