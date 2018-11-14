В Україну прибув новий посол Угорщини: коли офіційно розпочнеться його місія

У середу, 14 листопада, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар отримав копії вірчих грамот від нового посла Угорщини Іштвана Ійдярто.

Про це заступник міністра повідомив у свому Twitter-аккаунті.

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Дипломатична місія нового угорського посла офіційно розпочнеться тоді, коли оригінал вірчих грамот від нього прийме президент Порошенко.

"Домовилися працювати над позитивним порядком денного двосторонніх відносин. Пан Посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності" - зазначив Василь Боднар.

Сьогодні прийняв копії вірчих грамот у нового Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто (István Íjgyártó).

Домовилися працювати над позитивним порядком денного двосторонніх відносин.

Пан Посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності pic.twitter.com/XOWmKe4FQ8 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 14 листопада 2018 р.

Як повідомляла раніше Європейська правда, Іштван Ійдярто неодноразово бідкався з приводу того, що Угорщина змушена застосовувати санкції проти Росії.

Що відомо про Іштвана Ійдярто? Угорський дипломат. Народився у місті Берегове на Закарпатті. Був послом Угорщини в Румунії та РФ (за сумісництвом в Узбекистані). У 2014-му році займав посаду державного секретаря МЗС Угорщини, а згодом державного міністра у Міністерстві закордонних справ та торгівлі Угорщини.

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти.Зокрема, у мережі з'явилось відео, на якому знято, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві жителі отримують громадянство Угорщини та присягають їй на вірність.

4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.