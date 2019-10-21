В Украину прибыла военная делегация Литвы: фото
В Украину с официальным визитом прибыла делегация вооруженных сил Литвы во главе с главнокомандующим генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом. В Украине он уже провел встречу с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.
Сразу же после официальной церемонии встречи военные отправились в зал памяти, где почтили погибших украинских бойцов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Позже Хомчак и Рупшис обсудили актуальные вопросы о продолжении военного диалога между дружественными странами:
- обговорены обмен опытом по реформированию и развитию вооруженных сил;
- определены перспективные направления военного сотрудничества двух стран.
По плану, во время своего визита в Украину литовское военное командование посетит видовые учебные центры, где ознакомится с учебно-материальной базой и процессом подготовки украинских военнослужащих, в том числе и при участии иностранных инструкторов.
Мы ценим ту помощь, которую вы оказываете нашей стране. В частности, тренировочные миссии и инструкторы для бойцов, а также помощь в лечении наших раненых,
– отметил Руслан Хомчак.
В завершение командующий вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис сделал запись в книге почетных гостей.
Визит военного командования Литвы в Украину: смотрите фото