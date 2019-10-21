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      В Украину прибыла военная делегация Литвы: фото

      13 Читати новину українською
      Военное командование Литвы с официальным визитом посетило Украину
      Военное командование Литвы с официальным визитом посетило Украину / Генштаб ВСУ

      В Украину с официальным визитом прибыла делегация вооруженных сил Литвы во главе с главнокомандующим генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом. В Украине он уже провел встречу с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

      Сразу же после официальной церемонии встречи военные отправились в зал памяти, где почтили погибших украинских бойцов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

      Интересно: Руководство НАТО едет в Украину знакомиться с командой Зеленского

      Позже Хомчак и Рупшис обсудили актуальные вопросы о продолжении военного диалога между дружественными странами:

      • обговорены обмен опытом по реформированию и развитию вооруженных сил;
      • определены перспективные направления военного сотрудничества двух стран.

      По плану, во время своего визита в Украину литовское военное командование посетит видовые учебные центры, где ознакомится с учебно-материальной базой и процессом подготовки украинских военнослужащих, в том числе и при участии иностранных инструкторов.

      Мы ценим ту помощь, которую вы оказываете нашей стране. В частности, тренировочные миссии и инструкторы для бойцов, а также помощь в лечении наших раненых,
      – отметил Руслан Хомчак.

      В завершение командующий вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис сделал запись в книге почетных гостей.

      Визит военного командования Литвы в Украину: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Хомчак Литва Вооруженные силы Украины
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