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      В Україну прибула військова делегація Литви: фото

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      Військове командування Литви з офіційним візитом навідалося до України
      Військове командування Литви з офіційним візитом навідалося до України / Генштаб ЗСУ

      В Україну з офіційним візитом прибула делегація збройних сил Литви на чолі з головнокомандувачем генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом. В Україні він вже провів зустріч з начальником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

      Одразу ж після офіційної церемонії зустрічі військові відправилися до зали пам'яті, де вшанували загиблих українських бійців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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      Пізніше Хомчак та Рупшис обговорили актуальні питання щодо продовження військового діалогу між дружніми країнами:

      • обговорено обмін досвідом щодо реформування й розвитку збройних сил;
      • визначено перспективні напрямки військового співробітництва двох країн.

      За планом, під час свого візиту до України литовське військове командування відвідає видові навчальні центри, де ознайомиться з навчально-матеріальною базою та процесом підготовки українських військовослужбовців, зокрема і за участі іноземних інструкторів.

      Ми цінуємо ту допомогу, яку ви надаєте нашій країні. Зокрема, тренувальні місії та інструктори для бійців, а також допомога у лікуванні наших поранених,
      – зазначив Руслан Хомчак.

      На завершення командувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис зробив запис у книзі почесних гостей.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Литва Руслан Хомчак
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