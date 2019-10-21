В Україну прибула військова делегація Литви: фото

В Україну з офіційним візитом прибула делегація збройних сил Литви на чолі з головнокомандувачем генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом. В Україні він вже провів зустріч з начальником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

Одразу ж після офіційної церемонії зустрічі військові відправилися до зали пам'яті, де вшанували загиблих українських бійців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Пізніше Хомчак та Рупшис обговорили актуальні питання щодо продовження військового діалогу між дружніми країнами:

обговорено обмін досвідом щодо реформування й розвитку збройних сил;

визначено перспективні напрямки військового співробітництва двох країн.

За планом, під час свого візиту до України литовське військове командування відвідає видові навчальні центри, де ознайомиться з навчально-матеріальною базою та процесом підготовки українських військовослужбовців, зокрема і за участі іноземних інструкторів.

Ми цінуємо ту допомогу, яку ви надаєте нашій країні. Зокрема, тренувальні місії та інструктори для бійців, а також допомога у лікуванні наших поранених,

– зазначив Руслан Хомчак.

На завершення командувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис зробив запис у книзі почесних гостей.

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