В Украину запретили ввозить две российские пропагандистские книги

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну двух российских книг. Под запрет попали книга российской писательницы Елены Качур "Московский Кремль" и роман Чингиза Абдуллаева "Симфония тьмы».

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В комитете сообщили, что в книге Качур рассчитанной "на детскую читательскую аудиторию, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора и привычной уже для российских пропагандистов практики фальсификации истории Киевской Руси, непризнание Украинского государства".

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Между тем в книге Абдуллаева обнаружена пропаганда "антиукраинской политики государства-агрессора, направленной на ликвидацию независимости Украины, оправдание агрессии Кремля против национально-освободительных движений в странах Восточной Европы и, в частности, Украины".

К слову, в начале мая вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поддержал идею Госкомтелерадио о введении санкций против 12 российских издателей, которые выдают и распространяют литературу антиукраинского содержания.