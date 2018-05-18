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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

В Україну заборонили ввозити дві російські пропагандистські книги

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В Україну заборонили ввозити дві російські книги
В Україну заборонили ввозити дві російські книги / Колаж 24 Канал

Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення України заборонив ввезення до країни двох російських книг. Під заборону потрапили книга російської письменниці Олени Качур "Московський Кремль" та роман Чингиза Абдуллаєва "Симфонія темряви".

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

У комітеті повідомили, що книга Качур розрахована "на дитячу читацьку аудиторію, присутні ознаки пропаганди держави-агресора та звичної вже для російських пропагандистів практики фальшування історії Київської Русі, невизнання Української держави".

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Тим часом у книзі Абдуллаєва виявлено пропаганду "антиукраїнської політики держави-агресора, спрямованої на ліквідацію незалежності України, виправдовування агресії Кремля проти національно-визвольних рухів у країнах Східної Європи та, зокрема, України".

До слова, на початку травня віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко підтримав ідею Держкомтелерадіо щодо запровадження санкцій проти 12 російських видавців, які видають та поширюють літературу антиукраїнського змісту.

Теги: Новини України Новини Росії Література Російська пропаганда Новини культури
Джерело: 24 Канал
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