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      В Украине хотят отменить документ о согласии на обработку персональных данных

      16 Читати новину українською
      Согласие на обработку персональных данных 2019 Украина - Дубилет хочет отменить
      Дубилет хочет отменить документ о согласии на обработку персональных данных / Фейсбукстраница Дмитрия Дубилета

      Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных. Чиновник также попросил украинцев поделиться с ним, в какой ситуации государство требует от них заполнять этот документ.

      Граждане Украины вынуждены заполнять документ о согласии на обработку персональных данных при малейшем чихе, написал в своем фейсбуке Дубилет.

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      "Вы не подумайте, я уважаю GDPR и закон "О защите персональных данных". Но какое заявление вы ни заполняли бы, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ", – написал министр.

      По его мнению, если действительно есть принципиальная необходимость брать согласие на обработку персональных данных, то его можно просто дописать в конце документа, а не подписывать отдельным письмом.

      Хочу от этого заявления, где можно, избавиться,
      – добавил Дубилет.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
      Источник: 24 канал
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