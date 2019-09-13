В Украине хотят отменить документ о согласии на обработку персональных данных
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных. Чиновник также попросил украинцев поделиться с ним, в какой ситуации государство требует от них заполнять этот документ.
Граждане Украины вынуждены заполнять документ о согласии на обработку персональных данных при малейшем чихе, написал в своем фейсбуке Дубилет.
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"Вы не подумайте, я уважаю GDPR и закон "О защите персональных данных". Но какое заявление вы ни заполняли бы, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ", – написал министр.
По его мнению, если действительно есть принципиальная необходимость брать согласие на обработку персональных данных, то его можно просто дописать в конце документа, а не подписывать отдельным письмом.
Хочу от этого заявления, где можно, избавиться,
– добавил Дубилет.