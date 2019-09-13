В Україні хочуть скасувати документ про згоду на обробку персональних даних
Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних. Посадовець також попросив українців поділитися з ним, у якій ситуації держава вимагає від них заповнювати цей документ.
Громадяни України змушені заповнювати документ про згоду на обробку персональних даних за найменшого чхання, написав у своєму фейсбуці Дубілет.
Читайте також: Дубілет показав, скільки паперу в Кабміні: фото
"Ви не подумайте, я шаную GDPR і закон "Про захист персональних даних". Але яку заяву ви не заповнювали б, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до неї заповнити і цей документ", – написав міністр.
На його думку, якщо справді є принципова необхідність брати згоду на обробку персональних даних, то її можна просто дописати наприкінці документа, а не підписувати окремим листом.
Хочу від цієї заяви, де можна, позбутися,
– додав Дубілет.
Вибір редакції
-
Пропонуємо одночасно провести місцеві вибори по всій Україні, – глава МЗС Пристайкосьогодні , 14:31
-
Іспанія лише у другому овертаймі перемогла Австралію та вийшла у фінал ЧС з баскетболу: відеосьогодні , 13:49
-
Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк потрапила до реанімації: подробицісьогодні , 13:40