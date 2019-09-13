В Україні хочуть скасувати документ про згоду на обробку персональних даних

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних. Посадовець також попросив українців поділитися з ним, у якій ситуації держава вимагає від них заповнювати цей документ.

Громадяни України змушені заповнювати документ про згоду на обробку персональних даних за найменшого чхання, написав у своєму фейсбуці Дубілет.

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"Ви не подумайте, я шаную GDPR і закон "Про захист персональних даних". Але яку заяву ви не заповнювали б, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до неї заповнити і цей документ", – написав міністр.

На його думку, якщо справді є принципова необхідність брати згоду на обробку персональних даних, то її можна просто дописати наприкінці документа, а не підписувати окремим листом.

Хочу від цієї заяви, де можна, позбутися,

– додав Дубілет.