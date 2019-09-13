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      В Україні хочуть скасувати документ про згоду на обробку персональних даних

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      Згода на обробку персональних даних 2019 - Дубілет хоче скасувати
      Дубілет хоче скасувати документ про згоду на обробку персональних даних / Фейсбуксторінка Дмитра Дубілета

      Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних. Посадовець також попросив українців поділитися з ним, у якій ситуації держава вимагає від них заповнювати цей документ.

      Громадяни України змушені заповнювати документ про згоду на обробку персональних даних за найменшого чхання, написав у своєму фейсбуці Дубілет.

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      "Ви не подумайте, я шаную GDPR і закон "Про захист персональних даних". Але яку заяву ви не заповнювали б, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до неї заповнити і цей документ", – написав міністр.

      На його думку, якщо справді є принципова необхідність брати згоду на обробку персональних даних, то її можна просто дописати наприкінці документа, а не підписувати окремим листом.

      Хочу від цієї заяви, де можна, позбутися,
      – додав Дубілет.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
      Джерело: 24 канал
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