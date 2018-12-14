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      В "Укрлендфарминге" Бахматюка повышают качество урожая, используя беспилотники

      14 Читати новину українською
      Беспилотники
      Беспилотники

      Качество урожая помогают повысить беспилотные летательные аппараты.

      Об этом заявляет группа компаний "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейший агропроизводитель Украины, который активно внедряет инновационные технологические системы для улучшения качества производимой продукции. Так компания использует "беспилотники" в агропроизводстве и заявляет о планах существенного увеличения собственного флота "дронов" для повышения качества урожая.

      "Крупные агропредприятия во всем мире начинают активно использовать дроны в производстве. "Укрлендфарминг" также использует "беспилотники" как для сбора и анализа оперативной информации агрономами, так и в целях безопасности. Дрон – это полевой помощник нашего агронома. Можно увидеть наилучшим образом состояние различных растений и принять решение относительно проведения опрыскивания, чтобы погасить рост сорняков, или подкормки, чтобы восстановить состояние вегетации растений, – рассказал заместитель генерального директора по вопросам аграрных IT-инноваций группы компаний Ukrlandfarming Владимир Бабий. – Планы по дальнейшему развитию этого направления состоят в закупке большего количества дронов и со временем подключение к ним такого программного обеспечения, которое проводило бы автоматический анализ по индексу NDVI (normalized difference vegetation index, нормализованный относительный индекс растительности) проблемных участков".

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      По словам специалиста, искусственный интеллект будет подсказывать агроному непосредственно, что ему необходимо делать при работе с тем или иным проблемным участком на поле, а системный анализ позволит следить за высоким качеством урожая. В планах Ukrlandfarming также покупка большого беспилотного аппарата, чтобы можно было за один полет охватить как можно большую площадь земли и передать информацию для обработки.

      Группа компаний "Укрлендфарминг" управляет крупнейшим в Украине банком черноземов и является лидером по производству яиц в Европе. Компании Олега Бахматюка традиционно являются одними из самых высокотехнологичных предприятий в агросекторе, а также крупнейшими плательщиками налогов в Украине.

      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Агро 24
      Источник: 24 Канал
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