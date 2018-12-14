В "Укрлендфармінгу" Бахматюка підвищують якість врожаю, використовуючи безпілотники

Якість врожаю допомагають підвищити безпілотні літальні апарати.

Про це заявляє група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка, найбільший агровиробник України, який активно впроваджує інноваційні технологічні системи для поліпшення якості виробленої продукції. Так компанія використовує "безпілотники" в агровиробництві і заявляє про плани істотного збільшення власного флоту "дронів" для підвищення якості врожаю.

"Великі агропідприємства і в усьому світі починають активно використовувати дрони у виробництві. "Укрлендфармінг" також використовує "безпілотники" як для збору і аналізу оперативної інформації агрономами, так і з метою безпеки. Дрон – це польовий помічник нашого агронома. Можна побачити найкращим чином стан різних рослин і прийняти рішення щодо проведення обприскування, щоб погасити зростання бур'янів, або підгодівлі, щоб відновити стан вегетації рослин, – розповів заступник генерального директора з питань аграрних IT-інновацій групи компаній Ukrlandfarming Володимир Бабій. – Плани щодо подальшого розвитку цього напрямку складаються в закупівлі більшої кількості дронів і з часом підключення до них такого програмного забезпечення, яке проводило б автоматичний аналіз за індексом NDVI (normalized difference vegetation index, нормалізований відносний індекс рослинності) проблемних ділянок".

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За словами фахівця, штучний інтелект буде підказувати агроному безпосередньо, що йому необхідно робити при роботі з тою чи іншою проблемною ділянкою на полі, а системний аналіз дозволить стежити за високою якістю врожаю. У планах Ukrlandfarming також покупка великого безпілотного апарату, щоб можна було за один політ охопити якомога більшу площу землі і передати інформацію для обробки.

Група компаній "Укрлендфармінг" управляє найбільшим в Україні банком чорноземів і є лідером по виробництву яєць в Європі. Компанії Олега Бахматюка традиційно є одними з найбільш високотехнологічних підприємств в агросекторі, а також найбільшими платниками податків в Україні.