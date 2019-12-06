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      В Укроборонпрома украли два здания: детали

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      Перед сменой руководства Укроборонпрома в завода "Маяк" украли 2 здания / mayak.com.ua

      Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что за месяц до прихода нового руководства в государственного концерна украли два здания. Для этого были внесены изменения в реестр, согласно которым помещения переписали на частные структуры.

      Речь идет о двух зданиях завода "Маяк", одно из которых экс-заместитель директора завода Юрий Лукашов пытался продать по заниженной в четыре раза цене, рассказал Мустафа Найем.

      Интересно: Укроборонпром может попасть под антироссийские санкции США: причина

      В рамках этого дела произошло задержание при попытке получить взятку в 2 миллиона долларов. Сейчас все имущество завода арестовано судом. Когда СБУ задерживала злоумышленников, оказалось, что в систему снова были внесены изменения. Теперь здания принадлежат некой компании ООО "ГЕУЛЛА". Акт передачи подписан при том же Лукашове,
      – заявил Найем.

      Таким образом здание одновременно находится под официальным арестом как государственное, а по версии государственного регистратора оно уже находится в частной собственности.

      "В связи с этим хочу передать небольшое сообщение тем, кто стоит за этой аферой. Уважаемые господа воры, вы не получите ни одного квадратного метра в этом доме. Ни в аренду, ни в собственность. Мы вернем его заводу, а все причастные к схеме станут фигурантами уголовных производств и могут рассчитывать на несколько квадратных метров неподалеку от Концерна – в Лукьяновском СИЗО", – заявил заместитель гендиректора Укроборонпрома.

      Что известно о заводе "Маяк"?
      Завод "Маяк" – украинское предприятие в области производства средств связи. Является ведущим предприятием в Украине, специализирующимся на разработке и изготовлении аппаратуры магнитной записи и воспроизведения звука.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Мустафа Найем Коррупция Укроборонпром Новости Украины
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