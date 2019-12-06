В Укроборонпрому вкрали дві будівлі: деталі

Заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що за місяць до приходу нового керівництва у державного концерну вкрали дві будівлі. Для цього були внесені зміни у реєстр, через які приміщення переписали на приватні структури.

Мовиться про дві будівлі заводу "Маяк", одне з яких ексзаступник директора заводу Юрій Лукашов намагався продати за заниженою в чотири рази ціною, розповів Мустафа Найєм.

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У межах цієї справи відбулося затримання при спробі отримати хабар у 2 мільйони доларів. Зараз усе майно заводу арештоване судом. Коли СБУ затримувала зловмисників, виявилося, що у систему знову були внесені зміни. Тепер будівлі належать такій собі компанії ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачі підписаний при тому ж Лукашову,

– заявив Найєм.

Таким чином будівля одночасно перебуває під офіційним арештом як державна, а за версією державного реєстратора, воно вже перебуває у приватній власності.

"У зв'язку з цим хочу передати невелике повідомлення тим, хто стоїть за цією аферою. Шановні панове злодії, ви не отримаєте жодного квадратного метра в цьому будинку. Ні в оренду, ні у власність. Ми повернемо його заводу, а всі причетні до схеми стануть фігурантами кримінальних проваджень і можуть розраховувати на кілька квадратних метрів неподалік від Концерну – у Лук'янівському СІЗО", – заявив заступник гендиректора Укроборонпрому.

Що відомо про завод "Маяк"?Завод "Маяк" – українське підприємство в галузі виробництва засобів зв'язку. Є провідним підприємством в Україні, що спеціалізується на розробці і виготовленні апаратури магнітного запису та відтворення звуку.