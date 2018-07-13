В "Укрзализныце" почти 50% билетов продают онлайн

С начала года через интернет-сервисы, пассажиры приобрели более 14 миллионов железнодорожных билетов. Это, в свою очередь, составляет почти половину билетов от общей продажи.

Об этом информирует пресс-центр "Укрзализныци".

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Сейчас через электронные каналы клиенты Укрзализныци покупают около 50% билетов от общих продаж, тогда как еще в 2011 году, когда было внедрено оформление билетов через официальный сайт компании, этот показателя составил лишь 1%,

– говорится в сообщении.

Всего с начала внедрения услуги через интернет было реализовано 70 миллионов железнодорожных билетов.

Напомним, недавно стало известно о том, что "Укрзализныця" вдвое увеличила перевозки пассажиров в страны Евросоюза. В компании подсчитали, что за текущий год перевезли на 100 тысяч пассажиров больше, чем в предыдущем.