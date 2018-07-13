В "Укрзалізниці" майже 50% квитків продають онлайн

З початку року через інтернет-сервіси пасажири придбали понад 14 мільйонів залізничних квитків. Це, своєю чергою, становить майже половину квитків від загального продажу.

Про це інформує прес-центр "Укрзалізниці".

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Наразі через електронні канали клієнти Укрзалізниці купують близько 50% квитків від загального продажу, тоді як ще у 2011 році, коли було впроваджено оформлення квитків через офіційний сайт компанії, цей показника сягав лише 1%,

– йдеться у повідомленні.

Загалом від початку впровадження послуги через інтернет було реалізовано 70 мільйонів залізничних квитків.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що "Укрзалізниця" вдвічі збільшила перевезення пасажирів до країн Євросоюзу. У компанії підрахували, що за поточний рік перевезли на 100 тисяч пасажирів більше, аніж попереднього.