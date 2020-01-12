В Умани произошла массовая драка между хасидами и местными, – соцсети

В социальных сетях рассказали, что почти 15 хасидов навеселе в ночь на 11 января напали на охранника могилы цадика Рабби Нахмана. В полиции говорят, что к ним никто не обращался за похожие правонарушения, но на месте работает специальная группа, которая расследует обстоятельства возможного инцидента.

В ночь на субботу, 11 января, нетрезвый хасид начал просить охранника, чтобы тот провел его к месту, где тот живет, чтобы открыть ему дверь. Мотивировал он это тем, что не может сам этого сделать из-за шабата, рассказал в фейсбуке пользователь с именем "Кейси Цисык". Сообщение массово распространяют в местных пабликах.

Интересно: В Умани пожарные спасли от огня 5 хасидов

Когда охранник отказался покидать могилу, которую охранял, хасид начал угрожать физической расправой. Позже последний обратился к своим друзьям, с которыми вместе якобы избили охранника.

К инциденту впоследствии присоединились и другие охранники и местные жители, а сам конфликт перерос в массовую драку. Все уладилось только после того, как на место происшествия прибыла полиция.

Впрочем, правоохранители не вносили факт драки в Единый реестр расследований, поскольку не было официального обращения ни от одной из сторон конфликта. В соцсетях также сообщали, что в результате столкновений пострадали четверо хасидов.

Что говорят в полиции

Прежде всего правоохранители опровергли информацию о четырех пострадавших хасидах. Мол, в больнице такой информации не подтвердили. Впрочем, в полиции подтвердили, что никто действительно не обращался из-за подобных правонарушений.

По приказу главы Нацполиции Игоря Клименко, работники разных служб отправились в Черкасскую область, чтобы выяснить все обстоятельства конфликтной ситуации. Среди приоритетных задач - установление причин и обстоятельств конфликта.