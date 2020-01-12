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      В Умані сталася масова бійка між хасидами і місцевими, – соцмережі

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      Поліція розслідує обставини масової бійки в Умані між хасидами та місцевими / фото: поліція

      У соціальних мережах розповіли, що майже 15 хасидів напідпитку у ніч проти 11 січня напали на охоронця могили цадика Раббі Нахмана. У поліції кажуть, що до них ніхто не звертався через схожі правопорушення, але на місці працює спеціальна група, яка розслідує обставини можливого інциденту.

      У ніч проти суботи, 11 січня, нетверезий хасид почав просити в охоронця, аби той провів його до місця, де той мешкає, щоб відкрити йому двері. Мовитував він це тим, що не може сам цього зробити через шабат, розповів у фейсбуці користувач з іменем "Кейсі Цісик". Допис масово поширюють у місцевих пабліках.

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      Коли охоронець відмовився покидати могилу, яку охороняв, хасид почав погрожувати фізичною розправою. Пізніше останній звернувся до своїх друзів, з якими разом буцімто побили охоронця.

      До інциденту згодом приєдналися й інші охоронці та місцеві мешканці, а сам конфлікт переріс у масову бійку. Все владналося лише після того, як на місце події прибула поліція.

      Втім правоохоронці не вносили факт бійки у Єдиний реєстр розслідувань, позаяк не було офіційного звернення від жодної зі сторін конфлікту. У соцмережах також повідомляли, що внаслідок сутичок постраждали четверо хасидів.

      Що кажуть у поліції

      Найперше правоохоронці спростували інформацію про чотирьох постраждалих хасидів. Мовляв, у лікарні такої інформації не підтвердили. Втім у поліції підтвердили, що ніхто справді не звертався через схожі правопорушення.

      За наказом глави Нацполіції Ігоря Клименка, працівники різних служб вирушили на Черкащину, аби з'ясувати усі обставини конфліктної ситуації. Серед пріоритетних завдань – встановлення причин та обставин конфлікту.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Хасиди в Умані
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