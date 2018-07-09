В Ужгороде попрощались с бойцами, которые погибли на Ровненском полигоне

9 июля жители Ужгорода пришли проститься с Дмитрием Власовым и Валерием Тихановским. Они были готовы защищать Украину, но погибли за тысячу километров от передовой из-за разрыва миномета "Молот".

Валерий Тихановский был командиром минометной батареи. Именно он заряжал этот горе-миномет, который унес три жизни. Прошел трудные этапы боевых действий на Донбассе.

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Попрощались и с Дмитрием Власовым. Парень недавно закончил университет и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Собратья, которые стали очевидцами того страшного взрыва, говорят, что шансов выжить у ребят не было, ведь миномет взорвался сразу после того, как его зарядили. 10 июля Дмитрию исполнилось бы 22 года.

Самые приятные воспоминания. Почему? Потому что человек был очень умный, грамотный. Знал очень хорошо компьютерное дело. Ему говорят, садись и работай с документами, но он отказывался,

– сказал комбат 15 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Паламарчук.

Тем временем в городе планируют установить памятные доски погибшим бойцам и помогать их семьям.

10 июля в городе Перечин на Закарпатье будут прощаться с еще одним погибшим – Юрием Пишкарем. Он был профессиональным воином.

Его помню очень хорошо. Он пришел ко мне с просьбой призваться. Я не понимал почему. Он пояснил — хватит уже прятаться, надо защищать государство,

– вспомнил Александр Паламарчук.

В среду 11 июля в Парламенте специально созывают комитет по Нацбезопасности. Говорить будут о трагическом случае на Ровненском полигоне, из-за которого погибли трое бойцов.

Напомним, в пятницу утром, 6 июля, на Ровненском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой прогремел взрыв, из-за которого погибли трое военнослужащих.