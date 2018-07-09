01:29
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В Ужгороді попрощалися з бійцями, які загинули на Рівненському полігоні

61 Читать новость на русском

9 липня жителі Ужгорода прийшли попрощатися із Дмитром Власовим та Валерієм Тихановським. Вони були готові захищати Україну, але загинули за тисячу кілометрів від передової через розрив міномета "Молот".

Валерій Тихановський був командиром мінометної батареї. Саме він заряджав цей горе-міномет, який забрав три життя. Пройшов важкі етапи бойових дій на Донеччині. 

Читайте також: З'явилась нова інформація про стан поранених унаслідок вибуху міномета "Молот"

Попрощалися і з Дмитром Власовим. Хлопець нещодавно закінчив університет і вступив до лав Збройних Сил України. Побратими, які стали очевидцями того страшного вибуху кажуть, що шансів вижити в хлопців не було, адже міномет вибухнув одразу після того, як його зарядили. 10 липня Дмитрові мало б виповнитися 22 роки.

Самі приємні спогади. Чому? Тому що людина була дуже розумна, грамотна. Знав дуже добре комп'ютерну справу. Йому кажуть, сідай і працюй з документами, але він відмовлявся,
– сказав комбат 15 окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Паламарчук.

Тим часом у місті планують встановити пам’ятні дошки загиблим бійцям і допомагати їх сім'ям.

10 липня у місті Перечин на Закарпатті будуть прощатися із ще одним загиблим – Юрієм Пишкарем. Він був професійним вояком.

Його пам'ятаю дуже добре. Він прийшов до мене з проханням призватися. Я не розумів чому. Він пояснив — досить вже ховатися, треба захищати державу,
– згадав Олександр Паламарчук.

 У середу 11 липня у Парламенті спеціально скликають комітет з Нацбезпеки. Говоритимуть про трагічний випадок на Рівненському полігоні через який загинуло троє бійців.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 6 липня, на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою пролунав вибух, через який загинули троє військовослужбовців. 
 

Теги: Новини України Рівне Новини Закарпаття Жертви Збройні Сили України Ужгород Зброя Вибух
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
9 липня, 22:27 Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
2610
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
9 липня, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 399
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
635
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 3130
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук