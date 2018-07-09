В Ужгороді попрощалися з бійцями, які загинули на Рівненському полігоні

9 липня жителі Ужгорода прийшли попрощатися із Дмитром Власовим та Валерієм Тихановським. Вони були готові захищати Україну, але загинули за тисячу кілометрів від передової через розрив міномета "Молот".

Валерій Тихановський був командиром мінометної батареї. Саме він заряджав цей горе-міномет, який забрав три життя. Пройшов важкі етапи бойових дій на Донеччині.

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Попрощалися і з Дмитром Власовим. Хлопець нещодавно закінчив університет і вступив до лав Збройних Сил України. Побратими, які стали очевидцями того страшного вибуху кажуть, що шансів вижити в хлопців не було, адже міномет вибухнув одразу після того, як його зарядили. 10 липня Дмитрові мало б виповнитися 22 роки.

Самі приємні спогади. Чому? Тому що людина була дуже розумна, грамотна. Знав дуже добре комп'ютерну справу. Йому кажуть, сідай і працюй з документами, але він відмовлявся,

– сказав комбат 15 окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Паламарчук.

Тим часом у місті планують встановити пам’ятні дошки загиблим бійцям і допомагати їх сім'ям.



10 липня у місті Перечин на Закарпатті будуть прощатися із ще одним загиблим – Юрієм Пишкарем. Він був професійним вояком.

Його пам'ятаю дуже добре. Він прийшов до мене з проханням призватися. Я не розумів чому. Він пояснив — досить вже ховатися, треба захищати державу,

– згадав Олександр Паламарчук.

У середу 11 липня у Парламенті спеціально скликають комітет з Нацбезпеки. Говоритимуть про трагічний випадок на Рівненському полігоні через який загинуло троє бійців.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 6 липня, на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою пролунав вибух, через який загинули троє військовослужбовців.

