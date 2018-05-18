В Варшаве экстренно сел самолет: известна причина

В Варшаве в пятницу, 18 мая, совершил аварийную посадку самолет, следовавший из Стокгольма в один из городов Турции. Причиной посадки стало то, что на борту самолета умер 58-летний пассажир.

Об этом сообщает Wp.pl.

"На борту самолета была предпринята попытка реанимации, но 58-летнего иностранца спасти не удалось. Поэтому самолет вынужден был приземлиться в Варшаве", – рассказал представитель отдела полиции в варшавском аэропорту Шопена Мариуш Ткач.

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Он добавил, что пока причина смерти мужчины неизвестна. Что касается остальных пассажиров самолета, то они ожидают в Варшаве следующего рейса в Турцию.