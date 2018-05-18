В Варшаве экстренно сел самолет: известна причина
В Варшаве в пятницу, 18 мая, совершил аварийную посадку самолет, следовавший из Стокгольма в один из городов Турции. Причиной посадки стало то, что на борту самолета умер 58-летний пассажир.
Об этом сообщает Wp.pl.
"На борту самолета была предпринята попытка реанимации, но 58-летнего иностранца спасти не удалось. Поэтому самолет вынужден был приземлиться в Варшаве", – рассказал представитель отдела полиции в варшавском аэропорту Шопена Мариуш Ткач.
Читайте также: На Кубе разбился пассажирский самолет: первые фото
Он добавил, что пока причина смерти мужчины неизвестна. Что касается остальных пассажиров самолета, то они ожидают в Варшаве следующего рейса в Турцию.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии