У Варшаві екстрено сів літак: відома причина

У Варшаві у п'ятницю, 18 травня, здійснив аварійну посадку літак, який прямував зі Стокгольма до одного з міст Туреччини. Причиною посадки стало те, що на борту літака помер 58-річний пасажир.

Про це повідомляє Wp.pl.

"На борту літака було здійснено спробу реанімації, але 58-річного іноземця врятувати не вдалося. Тому літак змушений був приземлитися у Варшаві", – розповів представник відділу поліції у варшавському аеропорту Шопена Маріуш Ткач.

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Він додав, що наразі причина смерті чоловіка є невідомою. Щодо решти пасажирів літака, то вони чекають у Варшаві на наступний рейс до Туреччини.