В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами
В воскресенье, 16 декабря, перед Виленским вокзалом в столице Польши Варшаве произошли столкновения между группой поляков и украинцев.
Об этом сообщает "Польское радио".
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Количество участников драки не указывается, однако на месте инцидента осталось много битого стекла.
Доподлинно неизвестно, из-за чего вспыхнул конфликт. Однако по словам очевидцев, столкновения начались с потасовки между несколькими поляками и украинцами. Дальше в ход пошли кулаки и стеклянные бутылки.
Те, кто проходил мимо, вынуждены были прятаться на соседней остановке.
Задержанных из-за инцидента нет, так как полицию вызвали поздно – группы разошлись до приезда правоохранителей.
Источник: 24 Канал
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