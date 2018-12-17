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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами

      660 Читати новину українською
      Участники драки успели сбежать до приезда полиции
      Участники драки успели сбежать до приезда полиции / pap.pl

      В воскресенье, 16 декабря, перед Виленским вокзалом в столице Польши Варшаве произошли столкновения между группой поляков и украинцев.

      Об этом сообщает "Польское радио".

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      Количество участников драки не указывается, однако на месте инцидента осталось много битого стекла.

      Доподлинно неизвестно, из-за чего вспыхнул конфликт. Однако по словам очевидцев, столкновения начались с потасовки между несколькими поляками и украинцами. Дальше в ход пошли кулаки и стеклянные бутылки.

      Те, кто проходил мимо, вынуждены были прятаться на соседней остановке.

      Задержанных из-за инцидента нет, так как полицию вызвали поздно – группы разошлись до приезда правоохранителей.

      Теги: Новости Украины Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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