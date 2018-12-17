У Варшаві сталася масова бійка між поляками і українцями
У неділю, 16 грудня, перед Віленським вокзалом у столиці Польщі Варшаві стались сутички між групою поляків і українців.
Про це повідомляє "Польське радіо".
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Кількість учасників бійки не зазначається, проте на місці інциденту залишилось багато битого скла.
Достеменно невідомо, через що спалахнув конфлікт. Проте за словами очевидців, сутички почались зі штовханини між кількома поляками та українцями. Далі у хід пішли кулаки і скляні пляшки.
Ті, хто проходив повз, змушені були ховатися на сусідній зупинці.
Затриманих через інцидент немає, бо поліцію викликали запізно – групи розійшлись до приїзду правоохоронців.
Джерело: 24 Канал
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