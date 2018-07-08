В Варшаве в результате утечки токсичных веществ эвакуированы 11 человек

После утечки токсичных веществ на главном грузовом терминале в Варшаве эвакуированы одиннадцать человек, в больницу попали 4 человека.

Об этом сообщает RMF.

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В данный момент группа специалистов распознают это вещество – что это такое, с чем мы имеем дело и какие возможны риски,

– заметил капитан пожарной охраны Варшавы Войцех Капчинский.

Отмечается, что утечка неизвестного токсичного вещества произошла из одной из бочек. По предварительным данным, в бочке, вероятно, перевозили цианистый бензил. Это вещество является опасным и агрессивно действует на слизистые оболочки и кожу.

Люди, попавшие в больницы жалуются на тошноту и головную боль.

Сообщается, что вещество перевозили в 36 бочках, одна из которых протекла.