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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Варшаве в результате утечки токсичных веществ эвакуированы 11 человек

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На главном терминале Варшавы произошла утечка токсичного вещества
На главном терминале Варшавы произошла утечка токсичного вещества / rmf24.pl

После утечки токсичных веществ на главном грузовом терминале в Варшаве эвакуированы одиннадцать человек, в больницу попали 4 человека.

Об этом сообщает RMF.

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В данный момент группа специалистов распознают это вещество – что это такое, с чем мы имеем дело и какие возможны риски,
– заметил капитан пожарной охраны Варшавы Войцех Капчинский.

Отмечается, что утечка неизвестного токсичного вещества произошла из одной из бочек. По предварительным данным, в бочке, вероятно, перевозили цианистый бензил. Это вещество является опасным и агрессивно действует на слизистые оболочки и кожу.

Люди, попавшие в больницы жалуются на тошноту и головную боль.

Сообщается, что вещество перевозили в 36 бочках, одна из которых протекла.

Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Польши
Источник: 24 Канал
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