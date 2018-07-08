У Варшаві внаслідок витоку токсичних речовин евакуйовано 11 осіб

Після витоку токсичних речовин на головному вантажному терміналі у Варшаві евакуйовано одинадцять людей, до лікарні потрапило 4 особи.

Про це повідомляє RMF.

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В даний момент група спеціалістів розпізнають цю речовина – що це таке, з чим ми маємо справу і які можливі ризики,

– зауважив капітан пожежної охорони Варшави Войцех Капчинський.

Зазначається, що витік невідомої токсичної речовини стався із однієї з бочок. За попередніми даними у бочці, ймовірно, перевозили ціаністий бензил. Ця речовина є небезпечною та агресивно діє на слизові оболонки та шкіру.

Люди, що потрапили до лікарні скаржаться на нудоту та головний біль.

Повідомляється, що речовину перевозили у 36 бочках, одна з яких протекла.